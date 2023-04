Resguardar la imagen en la Libertadores es el objetivo

El arbitraje estará a cargo de los brasileños Raphael Claus y Rodolpho Toski, campo y VAR. El Decano, que anda a medias en el campeonato, obtuvo un punto jugando de visita en Arequipa contra el Melgar. Habría que ver en el recuento si lo alcanzado vale, puesto que sus adversarios de la misma llave van a ir en procura de más ante una escuadra que no viene bien y que es fuertemente criticada por su afición. Aguirre deberá conformar una alineación homogénea y carente de improvisaciones ante la conformación argentina que no soportó la presión del Atlético Nacional de Colombia cayendo de local; a esto se le agrega que, pese a la voluntad desplegada en el Nacional B, no consigue afianzarse estando relegado en la tabla intentado resarcirse en la Libertadores. Un capítulo especial es la presencia de Nicolás Domingo en la visita, quien tiene en puerta una fuerte demanda a Olimpia a través de la FIFA y no pasará desapercibido. También integra este plantel Jorge Valdez Chamorro, argentino nacionalizado paraguayo y que tuviera una breve pasantía jugando por Guaraní. La respuesta de la afición franjeada siempre ha sido muy buena en este tipo de eventos y no extrañará que, pese al elevado costo de la entrada (salvo para los socios que es mitad de precio), acudan en mayoría al escenario. Viejo conocido Cerro Porteño, que por el torneo doméstico enfrenta a Trinidense por el Apertura, no deja de sacar los ojos en el compromiso del jueves ante el Palmeiras de Gustavo Gómez. El antecedente inmediato es la amplia diferencia impuesta por el cuadro brasileño en el 2022, que liquidó el expediente con un global de 8-0 venciendo de visitante 3-0 y con un contundente 5-0 en Brasil. De más está remarcar que los brasileños siempre son candidatos al título y que si cayó 1-3 frente a Bolívar en La Paz –independientemente a lo que significa la altura– es porque decidió jugar la final de su torneo estadual con todo su capital, dejando de lado el encuentro mencionado. Cerro, en tanto, obtuvo un triunfo de enorme valor ante el Barcelona y es más que una motivación. Cerro-Palmeiras no es un partido más si hacemos referencia lógicamente a lo acontecido entre estos rivales. Hay sed de venganza en el Ciclón. Pitará Fernando Rapallini de Argentina, acompañado de Mauro Vigliano en el VAR. Su momento Este jueves y a las 22:00, Libertad se las verá con Alianza Lima de Perú. La plantilla dirigida por Garnero atraviesa una excelente gestión en el certamen ubicándose cómodamente en la primera posición, manteniendo una regularidad muy desplegada y que no es casualidad (mañana mide a Resistencia en su Huerta). Se le debe sumar su triunfo de visitante ante Atlético Mineiro por 1-0 pegando de entrada un gran salto en la Copa. Su oponente de turno es el más popular de Perú, contando con 29 participaciones en Libertadores y acaparando siempre un notable interés de su hinchada. El incaico pisa terreno paraguayo tras igualar sin goles con Atlético Paranaense. La conducción la tendrá Facundo Tello de Argentina y en el monitoreo Silvio Trucco de la misma nacionalidad. Por la rehabilitación En cuanto hace a la Sudamericana, Tacuary privilegia de momento el campeonato por su situación comprometida con el promedio. Ahora bajo la batuta de Iván Almeida va en busca de su destape ante Estudiantes de La Plata, que ganó en el Tahuichi Aguilera a Oriente Petrolero por 1-0. En los números y en el arranque de fase de grupos, el conjunto de Barrio Jara sucumbió 1-4 contra Bragantino jugando en Sajonia. No será nada fácil la partida de este martes si consideramos todo el prestigio ganado por “el Pincha” en la Libertadores y que forma parte de su rica historia. Piero Maza de Chile estará en el arbitraje junto a Antonio García en el VAR. El miércoles Guaraní en Para Uno confrontará con Danubio de Uruguay. El legendario fue abatido por Huracán 1-4 en Buenos Aires, mientras que el uruguayo derrotó 2-0 a Emelec en su debut. Una difícil situación atraviesa Hernán Rodrigo López en la conformación del equipo aurinegro, debido a los jugadores lesionados y golpeados por el último cotejo ante Libertad, un detalle que no es menor atendiendo a la partida internacional. En arbitraje y VAR estarán Flavio De Souza y Rodolpho Toski de Brasil. No pierde la esperanza La Selección Sub 17 volvió a perder en el Hexagonal de Ecuador, esta vez ante Brasil por 3-2, la anterior fue ante Ecuador por 3-1. Ahora chocará con Argentina. La Albirroja de Bobadilla no hizo mal partido el viernes pasado, pero dejó en evidencia la falta de concentración en defensa. Refutar la adversidad es complicado, pero no por ello se debe dar por descartada la posibilidad de avanzar. Aún le restan tres partidos, el que viene ante la Albiceleste mañana y posteriormente ante Venezuela y Chile, respectivamente, con los que peleará “a muerte” el último cupo para el Mundial.