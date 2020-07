Representación diplomática también aumentó patrimonio

La lista de ex cancilleres desde 1998 al 2017, periodo de publicación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos por orden judicial, ofrece una gama de fortunas, según se lee de sus activos rendidos ante la Contraloría. Sin embargo, no se conoce la declaración de varios de ellos, así como otros diplomáticos de carrera que ganan altos salarios en el exterior, lo que supone que no presentaron o no han sido publicadas aún.