Remarcan una falta de personalidad en el Ciclón

El ingeniero Luis Pettengill y Erwin Ávalos, ex presidente y ex goleador de Cerro Porteño, respectivamente, dieron su parecer sobre la actualidad del equipo, tras perder el clásico y quedar atrás en la lucha por el campeonato Clausura.

“Con las mismas estrategias nos ganaron los clásicos. Alguna falta de personalidad en el equipo tenemos, no solo en este partido. No estoy en el día a día, pero siempre voy a los partidos. El gol que hizo Richard Ortiz fue un golazo y difícil de creer, pero no es la primera vez que nos hacen goles en los últimos minutos de partido. Un equipo como Cerro no puede tener falta de personalidad”, subrayó tajantemente Pettengill en contacto con FALG (1080 AM).