Regreso a clases: Más de 1.300 aulas con más de 40 estudiantes

Un panorama complicado se vive para el regreso a clases presenciales o híbridas, como las denomina el MEC, para el próximo curso lectivo. La incapacidad para generar acuerdos y mesas de trabajo con sindicatos de docentes y estudiantes organizados también es parte del problema que persiste con las autoridades educativas, consignan desde la comunidad escolar.

Días atrás el MEC difundió unos datos que indican que están establecidas 7.600 secciones desde el primer grado de la Escolar Básica hasta el tercero de la Media, que tienen 30 y más alumnos en cada sala de clase. Esto implica que, de acuerdo con el protocolo sanitario y al proyecto de retorno seguro a clases, estas secciones deberán dividirse en al menos tres partes, para albergar a 15 alumnos cada día. Sobre el tiempo de permanencia todavía hay criterios dispares. En principio, la recomendación de Salud Pública es permanecer en las instituciones educativas el menor tiempo posible. El consenso va en torno a las dos horas por día y es lo que figura en el programa oficial del MEC. Incluso en educación Inicial hay 864 salones con 30 a 45 estudiantes en cada uno. Los niveles con más cantidad de secciones con 30 a 45 estudiantes por espacios son el primer y segundo ciclo de la Escolar Básica con 2.943 secciones. Las secciones son en total 75.721 en los 10.000 establecimientos en todo el país. Si bien desde la cartera educativa manifiestan un supuesto consenso con la comunidad, según el ministro de Educación, Eduardo Petta, y el viceministro de Educación Básica, Robert Cano, los sindicatos y jóvenes difieren de esta información. Sesgo El secretario general de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Roberto Villar, asegura que los datos que difunde el ministerio son interesados y que no reflejan toda la realidad educativa. “Presentan estos datos a partir de aulas con 30 escolares y más, pero hay otra cantidad considerable con 20 a 29 alumnos que también deberá ser dividida en dos partes como mínimo para el 2021”, apunta el educador. Entonces, desde el sindicato consideran que los números son incluso más preocupantes, por lo que en conjunto con otros grupos solicitaron una mesa de trabajo para tratar estos temas. Siguen sin respuestas del MEC Sueño El regreso a clases para el 2021, todavía sin una vacuna contra el Covid-19, sigue siendo una fantasía, expresa Melissa Giménez, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), desde Guairá. “Pasa que en el interior no tenemos agua potable, ni para el papel higiénico alcanza en muchos casos”, lamenta la joven. Asimismo, apunta a otro hecho preocupante. Las aulas de las secundarias en las ciudades principales tienen un espacio para 15 estudiantes, pero están hacinados entre 30 o más jóvenes. “Por eso propusimos antes del protocolo que se dividan las clases. Ni antes de la pandemia estábamos en condiciones con espacios en las aulas”, remarca. Ambos sectores reclaman igualmente más recursos para la educación en pandemia. El MEC sufre un recorte de G. 590.750 millones para el inicio de clases 2021. Los directores también recuerdan que ya no recibieron gratuidad en este segundo semestre.



El regreso a clases en el 2021 es una fantasía para nosotros porque no hay condiciones en los colegios públicos.

Melissa Giménez,

vocera de la Unepy.



Pedimos una mesa de trabajo para tratar sobre falencias en un posible retorno, pero no nos dan respuesta.

Roberto Villar,

titular de la UNE.



Denuncian falta de docentes

La Unión Nacional de Educadores (UNE) reclama que falta la creación de rubros para horas cátedra en todo el país. “No vemos cómo se va a cubrir con clases híbridas el año lectivo si hoy algunas materias llevan profesores con rubros de la escolar básica”, denuncia el secretario general del gremio, Roberto Villar. Desde la organización indicaron que no cuentan con datos sobre la cantidad de horas cátedra, rubros o profesores necesarios para dar cobertura. El problema de educadores con rubros de grado radica en que puede que no tengan el perfil para todas las materias que se requieren en las instituciones educativas.

“El ministerio no cuenta con presupuesto para paliar estas necesidades. Es necesario reunirse”, agrega el dirigente de la UNE.



