Regresar los impuestos al sector privado

No se puede negar que la población paraguaya aumenta demandando más servicios de salud, educación, infraestructura, etc., por lo que hay que crear una oferta para atender estas necesidades. La justificación para aumentar los ingresos del Estado es la necesidad de contar con ingresos adicionales a fin de “crear más capacidades” para atender estas legítimas exigencias. Sin mayores ingresos no habrá condición de construir una mayor oferta. Hasta aquí el razonamiento es indiscutible.