Regresan las Eliminatorias

El líder Brasil visita a Chile, desde las 21:00, en Santiago.





Argentina, campeona de América, se cruza con Venezuela (20:00).



Bolivia, en la altura, recibe a la poderosa Colombia desde las 16:00.



Perú con sus estrellas mide a Uruguay diezmado, a partir de las 21:00.



Tras tantas idas y vueltas por las restricciones que pusieron los clubes europeos para ceder sus jugadores a las selecciones sudamericanas, al final mañana vuelven los partidos para definir a los combinados nacionales que irán al Mundial de Qatar 2022. Setiembre tendrá tres fechas y octubre otras tres para regularizar un calendario ajustado a raíz de la pandemia.

La altura vs. el potencial

Bolivia recibirá a Colombia desde las 16:00 en el Hernando Siles de La Paz, abriendo la jornada de hoy.

Tras una pobre campaña en la Copa América, Bolivia buscará ganar en su cancha ante la Colombia de Reinaldo Rueda. Una selección cafetera con lucha interna, ya que mucho se ha especulado desde que se conoció que algunos jugadores que venían siendo titulares no estarán. Sobre James Rodríguez, Rueda apuntó: “Todos los momentos y las posiciones son diferentes, una es de un jugador poslesión, otra es de un jugador que viene compitiendo, y otros que vienen con menos partidos, pero tienen ascendencia, credibilidad, liderazgo en el grupo… Y está lo que es el gusto de uno como entrenador”.

Debuta el campeón

Tras el choque de Ecuador vs. Paraguay, desde las 20:00, Argentina, flamante campeón de América, encabezado por Lionel Messi, buscará sacarle lustre a su reciente título, en su visita ante Venezuela, que urge de triunfos, pues marcha en la parte baja de la tabla de posiciones con cuatro puntos. La Albiceleste marcha en el segundo lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 con un total de 12 puntos. El equipo argentino contará con su mejor once para enfrentar a la selección venezolana y buscará tres puntos para no salir de la zona de clasificación directa. Venezuela, por su parte, viene

movida tras la salida de José Peseiro, en su reemplazo asumirá el reto para esta fecha triple Leonardo González.



El líder y una visita compleja

Brasil expone su invicto por Eliminatorias Sudamericanas, de andar perfecto con 6 victorias en 6 juegos, le toca visitar a Chile, a las 21:00, que hará de local en cancha de Colo Colo, el Monumental de Santiago. Con las múltiples bajas por los vetos de clubes europeos, Tite echó mano a varios jugadores locales. Por eso pondrá un tridente ofensivo con Neymar, Gabigol y Hulk. Chile, por su parte, mantiene gran base de la selección histórica bicampeona de América, pero le suma valores nuevos como Iván Morales y el estadounidense de madre chilena Robbie Robinson, la gran novedad de la lista.



Con históricos ante la Celeste

Perú y Uruguay se cruzan también desde las 21:00, una selección incaica que pone su máximo potencial con Paolo Guerrero como máximo estandarte acompañado por André Carrillo y Christian Cueva, siendo un potente ataque propuesto por Ricardo Gareca.

Enfrente está la diezmada Celeste del maestro Tabárez, con las bajas de Edinson Cavani (con veto de viaje por su club) y Luis Suárez por lesión. Con esto se meterán los valores del recambio charrúa.



18

años pasaron de la única derrota de Colombia en La Paz ante Bolivia por Eliminatorias. Fue 4-0 el 10/09/2003.



11

victorias en 14 partidos por clasificatorias tiene Argentina ante Venezuela, con el perdió solo 1 vez.



6

veces Brasil visitó Chile por Eliminatorias, en un historial parejo, con 2 victorias, 2 empate y 2 derrotas.



5

victorias tiene Perú ante Uruguay en el historial de 18 juegos Eliminatorios. 3 de estos fueron de local.