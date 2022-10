Reforma en perjuicio y plazos

La Corte redujo a 8 años de cárcel las penas de dos condenados en un juicio por un homicidio, porque se violó la reforma en perjuicio. Además, el fallo también muestra disidencia sobre el inicio del conteo de los plazos.

La prohibición de la reforma en perjuicio (non reformatio in peius) establece que la sentencia no puede ser modificada en contra del acusado. En palabras sencillas, si solo el acusado apela su condena de 5 años de cárcel, no pueden los camaristas aplicarle 10 años.