Reforma fiscal: Dictamen a favor en Senado y critican el llamativo apuro

Esta resolución, divulgada un día después de la primera audiencia pública al respecto, solamente fue firmada por 5 de los 14 miembros de la Comisión: Dionisio Amarilla (presidente), Juan Darío Monges (vicepresidente), Antonio Barrios, Javier Zacarías Irún y Rodolfo Friedmann.

Las legisladoras Desirée Masi y Esperanza Martínez, quienes forman parte del citado comité asesor y dieron a conocer públicamente este dictamen, cuestionaron la llamativa celeridad de sus colegas para tratar lo antes posible el proyecto de reforma en sesión de la Cámara Alta.

Masi señaló que la firma del dictamen, aunque sea en minoría, implica que la mesa directiva puede incluir la propuesta en cualquier momento en el orden del día.

Martínez, por su parte, aseguró que esto forma parte de una alianza entre el oficialismo, el cartismo y el llanismo, formada para la aprobación de los proyectos del Ejecutivo, la formación de la mesa directiva y otros planes en común.

“Con esto quieren forzar el tratamiento del proyecto en 15 días, sin discusión, sin cambios. Acá se quiere acelerar el proceso, porque ellos saben que cuando esto se debata y la gente entienda que la reforma solo va a producir USD 500 millones y solo el 0,8% del PIB, es ridículo. No tenemos ninguna reforma”, expresó.

Remarcó que van a pelear por seguir debatiendo con toda la sociedad el proyecto y no aprobarlo a las apuradas, recordando que en la primera audiencia pública realizada el miércoles se hicieron numerosos cuestionamientos al planteamiento del Ejecutivo.

El senador Dionisio Amarilla, quien se encuentra en el ojo de la tormenta por supuesto uso indebido de influencias para favorecer a una empresa en licitación del IPS, se defendió en las redes sociales. Afirmó que los 5 firmantes eran mayoría en ese momento en la comisión dictaminante y que hay filmaciones de la sesión realizada.

Cuestionamientos. El proyecto de reforma tributaria fue cuestionado por varios sectores durante la primera audiencia pública realizada este miércoles en el Congreso.

Las críticas giraron en torno a las tasas del selectivo al consumo para el tabaco y las bebidas, en la no devolución del IVA a agroindustrias y en la doble liquidación del IRP.

El ministro de Hacienda, Benigno López, y su Gabinete, defendieron la propuesta. Señalaron que fue ideada teniendo en cuenta la coyuntura y que tiene como objetivo potenciar los tributos directos para una mayor equidad.

Gremios piden no subir tasas

Desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) insistieron en que por el momento de desaceleración y caída del consumo no es conveniente un reajuste impositivo.

La Cncsp indica que el proyecto de reforma tributaria representa una falta de garantía para las empresas que apuestan por el país, ya que pese a la coyuntura actual, el Estado solo se ha limitado a inyectar más nerviosismo e incertidumbre en el mercado local.

El CIP agrega que la incertidumbre en los agentes hace que no sea el momento adecuado para una reforma que solamente beneficie al Fisco.