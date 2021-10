Referentes artísticos reciben la distinción de Maestros del Arte

Desde el 2005, apenas creado el Centro Cultural El Cabildo, se buscó distinguir a artistas y gestores culturales en el mejor momento de la relevancia de su tarea creadora. “Cuando hablamos del arte también hablamos de la contribución económica que realiza la cultura. La pandemia anuló por un año las ferias de arte, afectó el cine, muchas otras áreas. Según la Unesco, retrocedimos diez años en cuanto a la consolidación de la cultura, por eso estamos ante un enorme desafío”, explicó la senadora Blanca Ovelar.

DISTINGUIDOS. Mónica González, distinguida en Artes Visuales, fue seleccionada para participar de innumerables bienales de arte contemporáneo, entre ellas las de São Paulo, Venecia, La Habana, Mercosur. Su tarea docente se desarrolla principalmente en el Instituto Superior de Arte -FADA, y en talleres de arte conceptual.

Jesús Pérez, distinguido en teatro, se inició en 1977 como actor con la obra Espíritu burlón, en el CCPA, donde era docente de inglés. Posteriormente, desplegó a lo largo de toda su vida incontables actuaciones en teatro, televisión y cine. Fue elegido como Mejor Actor de Teatro (en 1995), en el Premio Molière.

Feliciano Acosta, distinguido en Literatura, es poeta, gestor cultural y docente, y tiene una importante tarea en la difusión del idioma guaraní, con una prolífica obra, principalmente poemarios. Fue elegido como Profesor de Guaraní del Año 1993, por el Ministerio de Educación y Cultura.

Mary Carmen Niella, destacada en Danza, es coreógrafa, bailarina y maestra de danza contemporánea. Licenciada en Bellas Artes-Danza por la Tisch School of the Arts de la New York University, a su regreso al país tuvo una importante labor para la consolidación de la danza contemporánea en el Paraguay. Crea obras para el Ballet Moderno y Clásico Municipal y la Compañía Juvenil de Danza del ISBA.

Luis Álvarez, destacado en Música, es violinista, compositor y arreglador. Desde 1983 tiene una importante tarea en las grabaciones de música de inspiración folclórica, con centenares de intérpretes de diversos estilos. Fue violinista de la OSCA.



