Reclaman salarios adeudados

Héctor Schönhauser, ex coordinador graficó la situación: “Están pendientes los pagos a todos los que salimos, los dos meses y siete días trabajados hasta ahora no fueron pagados. Se tuvo dos conversaciones telefónicas con el presidente Celso Cáceres y varios mensajes sin contestar, porque estamos tratando que se puedan concretar los pagos, en esta situación caótica que tenemos casi nadie puede trabajar”, explicó el entrenador en charla con el programa Sueños de Primera (1080 AM).

Schönhauser, quien fuera técnico de la Primera de Luqueño, criticó esta actitud: “Ese trato inhumano con la gente que tiene familia, muchos compañeros con necesidades por cubrir y el club no les está respondiendo”.

Todo esto ocurrió antes de la contingencia sobre el coronavirus que detuvo las actividades. Por último, el entrenador desnudó algo de la interna del club auriazul: “El club tiene todo para ser la potencia que pueden ser, las disputas internas que hay, hacen que todo se frene, se ponen palos entre la rueda entre todos y eso hace que el club no crezca”, expresó.

La última conversación que tuvieron los profesionales cesados con el presidente fue hace un par de días con la promesa que existiría una reunión en la directiva donde habilitarían los pagos.