Reclaman que los buses chatarras circulan sin ningún control del VMT

Usuarios reclaman que deben viajar en buses obsoletos que deben salir de circulación y así también mencionan que en los buses de servicio diferencial el aire acondicionado y la calefacción no funcionan correctamente, por ende, están pagando por un servicio que realmente no se está brindando. “Te cobran precio “diferencial”, pero no funcionan su aire acondicionado ni la calefacción. Todos los días me toca viajar en sus chatarras de bus”, reclamó Mariana Mendoza, usuaria.

Por otra parte, Daniel Torales, manifestó que las reguladas de transporte público continúan y exigió a las autoridades que fiscalicen y sancionen a las empresas que realizan estas medidas.

“Todos los días viajás como sardina por más que pagues un servicio diferencial. En horas de la noche ya no pasa ningún colectivo y se espera más de una hora. Estamos cansados de que el viceministro no sancione a estos empresarios”, relató.

“¿Cómo es posible que estas chatarras como la Línea 85 Natividad de la Virgen María tenga habilitación para circular en el nuevo eje corporativo de Asunción? Sus unidades se caen a pedazos. Hagan su trabajo y exijan unidades decentes”, exclamó Sergio Servín.

sanciones. El Viceministerio de Transporte estableció las infracciones y una escala de multas a ser aplicadas a las empresas de transporte terrestre automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, sean estas derivadas del manejo imprudente del conductor o de la empresa por reguladas.

Según el VTMT son varias las empresas que están siendo notificadas y sancionadas por haber incurrido en infracciones leves, que rondan entre 3 y 5 jornales mínimos, graves que van entre 4 y 45 jornales mínimos; intermedias con 20 jornales mínimos y gravísimas que oscilan entre 20 y 175 jornales mínimos.

Las multas se dan por la Resolución N° 42/2022, por la cual se establecen las modalidades de operación y los niveles de servicio de la operativa de transporte público de pasajeros de la empresas permisionarias del VMT.

Algunas de las empresas multadas hasta ahora son Magno, Ximex, Ñandutí, La Lomita y 1 de Diciembre, entre otras.

Deben reembolsar pago a usuarios

Un total de ocho buses de la empresa La Lomita, que explota el itinerario de la Línea 88, estaban prestando el servicio diferencial sin cumplir con las condiciones establecidas, por lo que las transacciones realizadas por dichas unidades son consideradas como cobros indebidos.

Se constató una diferencia a favor de los usuarios de esas unidades por un total de G. 295.917.050, que serán depositados en 12 cuotas a lo largo del año a un total de 63.747 tarjetas de billetaje.