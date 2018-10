Reclaman investigar la desaparición de una joven madre

CONCEPCIÓN

Familiares de la joven María del Rosario Díaz, desaparecida desde hace 20 días, organizan una medida de fuerza este viernes para exigir que avance la investigación de su desaparición.

Patrocinia Díaz de Cáceres, madre de la joven, indicó que quieren saber qué pasó con ella; “no es posible que los investigadores no sepan a esta altura del tiempo acerca de su paradero”, remarcó.

En otro momento indicó que la joven tiene una hija de 4 años que a cada instante pregunta por su mamá, ya que nunca antes se ausentó sin avisar a sus padres. Expresó su desconfianza en que “algo oscuro hay” y que por ello no avanzan las pesquisas.

La manifestación será este viernes a las 10.00, frente al local del Ministerio Público. “Ya estamos organizando con apoyo de sus amigos y vamos a manifestarnos frente a la Fiscalía”, señaló doña Patrocinia Díaz.

La fiscala Silvia González señaló que todos los testigos coinciden en que la mujer fue acercada a su casa, en el barrio Villa Armando, en la madrugada del 20 de setiembre pasado y que de ahí volvió a salir sola en una motocicleta, tras chatear y hablar por teléfono.

Se pudo comprobar –según la fiscala– que un militar en servicio activo (ex novio de la mujer) fue quien recibió mensajes de texto de la mujer esa madrugada, pero que este no pudo salir porque estaba arrestado en esa época. “Llegamos a secuestrar su vehículo, pero no hallamos evidencias en él. Así también nos entregó su celular, que está siendo indagado”, señaló.

María del Rosario Díaz desapareció de su inquilinato ubicado en el barrio Villa Armando, en la madrugada del 20 de setiembre. Salió en una motocicleta (de su amiga) con short y zapatillas, tras una noche de fiesta con sus amigos.