Recital de la Orquesta, ópera y ballet de UniNorte

En la fecha, a las 20:00, en el auditorio del Amba’y (Brasil y José Berges), tiene lugar el Concierto Navideño, ofrecido en conjunto por la Orquesta, el Ballet y la Ópera de la Universidad del Norte. Con acceso libre, se contará con cupos limitados hasta completarse el aforo permitido. Las reservas pueden realizarse a través del (021) 204-235. De igual manera, el recital se podrá seguir desde la fanpage UniNorte Paraguay.

En la ocasión, bajo dirección del maestro Fabián Vivé, la orquesta ofrecerá un repertorio integrado por clásicos navideños tanto nacionales como internacionales. Se podrá disfrutar de la interpretación de temas como Jingle Bells; Noche de paz; We wish you a merry christmas; y Dos trocitos de madera.