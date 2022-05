Rechazan recurso de secretaria vip, que quiere que prescriba su condena

Una investigación periodística de ÚH demostró que Liz Paola Duarte cobraba salarios sin trabajar en la Contraloría, ya que iba a marcar la entrada y luego se retiraba. Por ello fue condenada. También marcaba la salida en la misma forma, por lo que percibió en forma irregular más de G. 160 millones.

La magistrada recibió el expediente desde el Tribunal de Sentencia, luego de quedar firme la resolución de la Sala Penal de la Corte que rechazó los recursos de casación de los condenados.

Con ello, citó a la condenada para el cumplimiento de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, que debía culminar el 19 de mayo del 2023.

Liz Paola Duarte fue condenada a un año y nueve meses de prisión por cobro indebido de honorarios. Sin embargo, la pena fue suspendida por 2 años.

Como condición para no ir a prisión, tenía la obligación de no cambiar de domicilio sin autorización judicial, de no abandonar el país sin comunicar al juez, y la obligación de devolver a la Contraloría la suma de G. 160.083.711 en un plazo máximo de 3 años.

RECURSO. Sin embargo, la defensa apeló la resolución con el argumento de que pese a las sentencias del Tribunal de Sentencia, del Tribunal de Apelación y de la propia Sala Penal de la Corte, las mismas no están firmes.

Esto, porque la defensa planteó una excepción de prescripción de la acción penal ante la Corte, el 17 de junio del 2021, que hasta la fecha no fue resuelta por el Máximo Tribunal.

Con ello, alegan que no se puede ejecutar la pena sin que se resuelva la cuestión, y alegan que el fallo de la Corte no se halla firme.

El fiscal de Ejecución, Carlos Arce, solicitó hacer lugar al pedido de la defensa de Liz Paola Duarte.

El recurso fue estudiado por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas, de la Cuarta Sala.

El 18 de marzo pasado, por oficio, la Corte informó que si bien hubo la presentación de la defensa técnica de Liz Paola Duarte, no hay resolución dictada por la Sala Penal.

Los camaristas Arias y Fleitas votan por el rechazo de la apelación, teniendo en cuenta que no hubo ninguna resolución de la Corte que suspendía los efectos de la ejecución, por lo que debía confirmarse el fallo.

Por su parte, Emiliano Rolón vota por revocar el fallo, debido a que entendía que la condena contra Liz Paola Duarte no se encontraba firme, por lo que no podía ejecutarse aún dicha condena.



El ex contralor cumple con condena de 4 años de cárcel

El ex contralor general de la República Óscar Rubén Velázquez se presentó el 9 de diciembre del 2021, en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, para cumplir con su sentencia de 4 años de cárcel por lesión de confianza.

El mismo fue el principal condenado en la investigación fiscal realizada tras las publicaciones de ÚH, que desnudaron el cobro indebido de honorarios en la Contraloría.

Como consecuencia de ello, el Congreso inició un juicio político en su contra a raíz de los hechos, pero el mismo renunció a su cargo. Igual suerte corrió la ex subcontralora Nancy Torreblanca, quien también fue condenada en la causa, pero con pena menor.