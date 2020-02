Rechazan pedido de nulidad de la imputación a Ferreiro

La jueza de feria Clara Ruiz Díaz rechazó la nulidad de la imputación contra el ex intendente Mario Ferreiro, el pasado jueves, pero la defensa no estaba enterada de la resolución.

El defensor Guillermo Ferreiro se enteró ante la consulta de los periodistas. Con ello, tras confirmar la veracidad de la resolución, adelantó que iba a apelar el fallo para que lo estudie el Tribunal de Apelación Penal.

Según explicó Guillermo Ferreiro, defensor del imputado, la resolución dictada el 30 de enero pasado, no estaba “cargada” en el sistema informático, ni estaba impresa, por lo que no sabía nada de ello.

Al mismo tiempo, ayer, se suspendió la audiencia de imposición de medidas para el ex jefe comunal que estaba fijada para las 08.30 ante la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo.

La suspensión fue a raíz de la apelación de la defensa, que fue sustanciada y luego fue rechazada por la jueza Alicia Pedrozo.

Sin embargo, la magistrada también elevó al Tribunal de Apelación el expediente para que estudie el recurso de la defensa.

PENDIENTE. Con ello, hasta que no se resuelva la apelación, no se podrá imponer medidas cautelares al ex jefe comunal.

El ex intendente Ferreiro, en conversación con la prensa, recalcó que no había elementos en su contra y que su imputación era más político.

Ante la consulta del objetivo del “operativo masacre”, como lo llaman, apuntó que lo que se quería es que el Partido Colorado recuperara la Intendencia de Asunción.

Además, adelantó que estaba dialogando con algunos medios, de modo a volver a trabajar. También dicta algunos cursos, conforme explicó a la prensa.

Una periodista le cuestionó esto, y Ferreiro respondió que algunos creen que por estar imputado tenía que tener en la frente una “letra escarlata”.

En el caso, el ex jefe comunal está imputado por la fiscala Stella Marys Cano por los supuestos delitos de coacción, coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias.