Rechazan en el JEM denuncia a fiscales del caso Giuzzio

El ex ministro del Interior y de la Senad había denunciado ante el Jurado por supuesto mal desempeño de sus funciones a los fiscales que lo investigan en una causa por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

Ya había adelantado Giuzzio que no iba a presentar contracautela en el caso, pidiendo que de oficio se investigue.

“Hasta la fecha no se presentó la exigencia de acreditación de solvencia económica que fue objeto de requerimiento. Se hace efectivo el apercibimiento y tener por desistido al recurrente de la acusación, el doctor Arnaldo Giuzzio”, mencionó el ministro Manuel Ramírez Candia.

Sin embargo, dijo que surge la necesidad de que se verifique si ameritaba iniciar la investigación de manera oficiosa, pero se rechazó.

Giuzzio había solicitado que los fiscales sean enjuiciados y obtengan sanción, ya que supuestamente se apropiaron de documentos que no tenían que ver con el caso.

IMPUTADO. El ex ministro está procesado por tener supuestamente vínculos con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espindola, quien también se dedicaría al lavado de dinero.

La sospecha de la Fiscalía es que el ex ministro sabía las intenciones del brasileño de ser proveedor del Estado y por eso estaban en contacto. La vivienda de Giuzzio fue allanada a mediados de agosto pasado, a fin de recabar documentos. Este operativo causó controversia, ya que el ex fiscal dice que los agentes se apropiaron en dicha ocasión de documentos que no tienen que ver con la causa.

Por tal motivo, el ex fiscal, aparte del JEM, también denunció a los fiscales penalmente. Entre las documentaciones incautadas de su vivienda había denuncias contra Horacio Cartes.