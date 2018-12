Realizan comilona ante necesidades en un Centro de Salud

De forma individual y en grupo, los moradores acercaron sus aportes para la fiesta solidaria cuya recaudación fue de G. 32 millones según el balance hasta el día de ayer.

Necesidades. “Hace como cinco años que el Ministerio de Salud no contrata más enfermeros aquí. El día que eso pase, aliviará al Consejo ya que la mayoría depende de este último y hace como cuatro meses no se paga el salario”, señaló una funcionaria, quien prefirió no dar nombre por temor a represalias.

Agregó que hasta finales de octubre tenían faltantes hasta de gasas. Actualmente dijo que en insumos se encuentran “relativamente” bien; sin embargo, existen medicamentos que los usuarios del servicio deben comprar.

En el centro asistencial acuden un promedio de 30 a 50 pacientes por día, según registros.

Los pacientes que requieran de tratamientos de mayor complejidad, el hospital de referencia es Encarnación, cuya distancia es de cerca de 70 kilómetros.

El jefe comunal, Jorge García sostuvo que desde el Municipio ya transfirieron el 5% del total de presupuesto de la Comuna, que exige la Ley 1032/96. Esto se traduce en cerca G. 100 millones, según García. Indicó que aguardan que pueda aumentar las contrataciones de personal de blanco por parte de la Cartera Sanitaria para que el Consejo brinde cobertura a otras necesidades del Centro.

Contrataciones. La directora de la VII Región Sanitaria, Romina Sanabria, aseguró que para febrero o marzo del 2019 lograrían cubrir regularmente las provisiones en los hospitales distritales y absorberían el 20% del total de 749 personales de blanco que dependen de otros fondos en Itapúa. “Hace tres meses asumimos el cargo en el Ministerio. A nivel general la deuda de medicamentos que se encontró fue de más de USD 180 millones y es algo que se siente a nivel país. Estamos buscando las estrategias. Creemos que a partir de febrero o marzo vamos a cubrir todas las necesidades de la urgencia y contratar nuevos recursos humanos”, afirmó.