Real Madrid y Napoli, adentro

Europa. Hoy se definen los cuartos de final de la UEFA Europa League, con ocho partidos de revancha. Desde las 14:45: Fenerbahce (0) vs. Sevilla (2); Feyenoord (1) vs. Shakhtar (1), Friburgo (0) vs. Juventus (1), Betis (1) vs. Manchester United (4); a las 17:00, Arsenal (2) vs. Sporting Lisboa (2), Ferencvaros (0) vs. Bayer Leverkusen (2), Real Sociedad (0) vs. Roma (2) y Royal Unión (3) vs. Unión Berlín (3).