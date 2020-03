Ramón González D. reconoce evasión y pagará USD 10 millones al Fisco

Ramón González Daher, conocido dirigente deportivo y hermano del ex senador colorado Óscar González Daher, reconoció haber evadido impuestos y deberá pagar USD 10 millones al Fisco, entre determinación de aporte no abonado, multa e intereses.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había iniciado el año pasado una investigación a los miembros del influyente clan luqueño por evasión. En la pesquisa, detectó que el ex titular del Sportivo Luqueño y de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tuvo un notorio incremento en su patrimonio en los últimos años, pero no declaró por ello ante la Administración Tributaria y tampoco pagó los impuestos correspondientes.

De acuerdo con los datos a los que accedió Última Hora, Ramón González Daher accedió a hacer una entrega inicial de USD 3 millones y el resto lo pagará en 60 cuotas mensuales, acogiéndose así al sistema de fraccionamiento de deudas que otorga la SET.

Si bien las investigaciones iniciales hablaban de una sanción preliminar de USD 25 millones, durante el proceso de sumario realizado por Tributación se cotejaron los datos con las documentaciones presentadas por el investigado y se determinó que el monto era menor.

Esperan la formalización. El abogado de Ramón González Daher, Luis Puente, confirmó que hay un acuerdo entre la SET y su defendido.

Señaló que en la auditoría realizada por la Administración Tributaria se acercaron los documentos respaldatorios de los movimientos financieros del dirigente luqueño y se desestimaron algunas sospechas iniciales.

Recalcó que esperan que en estos días se formalice el acuerdo con las firmas correspondientes para cumplir con los trámites de pago.

Preso. El ex senador Óscar González Daher, un poderoso caudillo que manejaba los hilos del poder en Luque y en varias estructuras del Estado, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, quedó preso en setiembre del 2018, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Igual suerte corrió su hijo Óscar González Chaves.

Actualmente, ambos cuentan con arresto domiciliario, pero podrán salir a trabajar dos veces por semana, según dispuso la Justicia.

Ramón González Daher, por su parte, guarda reclusión actualmente en la Agrupación Especializada, al igual que su hijo, Fernando González Karjallo. Ambos están en la mira fiscal por los presuntos hechos de lavado de dinero y usura.

Según la investigación del Ministerio Público, el ex presidente de la APF está siendo indagado por un supuesto esquema que consistía en préstamos hipotecarios que daba el ex legislador a personas necesitadas de dinero, pero cuando los prestatarios querían devolver el importe, este no se hacía encontrar y directamente les quitaba sus viviendas.

En ese contexto, la SET confirmó una aparente inconsistencia de aproximadamente G. 7 billones (USD 1.106 millones) entre los ingresos declarados por Óscar González Daher, familia y allegados, y los ingresos obtenidos de la conciliación de las cuentas bancarias, financieras, registros públicos y de automotor. Entre sus familiares se encuentra su hermano y empresario Ramón.

La Justicia también dispuso el embargo de los bienes del dirigente deportivo por G. 93.973 millones (USD 14,8 millones).

Esto fue solicitado por el Ministerio de Hacienda tras detectar que el investigado intentó transferir a terceros más de una decena de sus inmuebles. El Fisco tomó esta maniobra como un “fuerte indicio” de que el hermano del ex senador colorado buscaba desprenderse de sus bienes para evitar el pago de la millonaria multa por evasión.