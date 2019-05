Racing se mete a cuartos

El campeón jugará ante Tigre, que venció 3-1 de visita a Unión de Santa Fe y cerró la serie con un global de 4-3.

River Plate apabulló 6-0 a Aldosivi (con Robert Rojas en la banca) y en cuartos se cruzará con Atlético Tucumán que venció de local a Talleres por 2-0. Hoy juegan San Lorenzo vs. Argentinos (14.30), Defensa y Justicia vs. Gimnasia (16.45) y Boca vs. Godoy Cruz (19.00).