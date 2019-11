Quiñónez: “No quieren conocer el trabajo” que hace la Fiscalía

“El golpe de ayer no es un golpe al Ministerio Público, sino a todos los compatriotas. Sufrimos una adversidad muy fuerte para la institución y les quiero decir compañeros de trabajo que no decaigamos”.

El miércoles pasado la Cámara Alta aprobó el Presupuesto General de la Nación 2020, con una disminución del 6% de lo planteado en Diputados para el Ministerio Público, un recorte de G. 39.000 millones, que sería destinado para la creación de más Fiscalías, lo cual, según la titular, ahora no se podrá concretar.

Quiñónez, en la presentación del protocolo de la Fiscalía para la investigación de casos de feminicidio, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, se dirigió a sus compañeros fiscales y a direcciones dependientes del Ministerio Público para animarlos a seguir firmes con el trabajo.

Señaló que el recorte es “porque no conocen o no quieren conocer el trabajo” , y dijo que no tienen que dar ningún paso atrás.

“Les veo cansados, pero están ahí firmes y con una fortaleza impresionante y vamos a seguir con eso. Que el revés de ayer (por el recorte) no haga menos en nosotros”.