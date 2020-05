Quieren volver ante el aplazamiento de Liga

A fines de abril la asociación azteca confirmaba el aplazamiento de las competencias del Ascenso, inclusive por tres años y oficializó de igual manera la culminación de la Liga MX de Primera, donde militan varios paraguayos.

Uno de ellos es William Mendieta, el ex Olimpia, cuyo diálogo por la 1080 AM en FALG, explicaba su situación ante tal resolución. “Acaban de enviar en el grupo de WhatsApp, que la liga sacó un comunicado que se posterga el campeonato. No sabemos cuánto tiempo nos dará libre el club. Nosotros queremos volver al país para estar con nuestra familia”, afirmó.

“Se comunicaron con nosotros de la SND y Rogelio Delgado para darnos su apoyo para nuestro retorno. Somos aproximadamente 20 los paraguayos en constante contacto, algunos de la Primera y otros del Ascenso”, manifestaba Willy.

Además expresó que “desde que comenzó el parate el club negoció el pago del 50% de los salarios, asimismo se firmó documentos donde se comprometían a abonar el 50% restante a convenir”.

Finalizó lamentando que “el Covid ha evolucionado en forma creciente. Crece el número de contagiados”.