Quieren declarar a Kriskovich persona no grata en Mercosur

El parlasuriano Nelson Argaña presentó un proyecto para declarar a Cristian Kriskovich persona no grata en el territorio del Mercosur. El pedido es a raíz de la denuncia de acoso sexual que fue presentada por una alumna de la Universidad Católica.

“En mi calidad de parlamentario del Mercosur, y ex presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, me dirijo a usted con el objeto de presentar propuesta de declaración que declara persona no grata a Cristian Kriskovich, miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la República del Paraguay”, comienza rezando la nota presentada.

En el documento también se peticiona que María Belén Whittingslow, la joven que denunció al alto funcionario, sea recibida por la Comisión de Ciudadanía y de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur el próximo 26 de agosto, para que los parlamentarios escuchen sus argumentos. María Belén se encuentra refugiada en Uruguay desde principios del mes de agosto, obteniendo la calidad de refugiada.

la denuncia. La joven fue estudiante de la Universidad Católica en la carrera de Derecho, donde tenía a Kriskovich como profesor.

Ella denunció por acoso sexual al docente, sin embargo, este salió airoso del proceso, ya que la Fiscalía determinó que en los mensajes no se configura el acoso, sino puros galanteos. Se difundieron cientos de estos mensajes que supuestamente Kriskovich enviaba a su alumna con frases como: “Rompé con tu novio”, “Te falta hombre” y otros.

Con anterioridad a este caso, Belén Whittingslow fue incluida en una lista de más de 40 estudiantes que terminaron imputados por supuesta producción de documentos falsos y alteración de datos informáticos, por supuesta compra de notas.

Sus compañeros pidieron disculpas a la institución y a la sociedad, logrando así terminar su carrera en otra universidad, mientras que de los tres que se negaron a esa salida, dos ya se presentaron a su audiencia. La que no se presentó hasta el momento es la que denunció por acoso al alto funcionario, y por esta causa tiene orden de captura.



Rumor

Argaña, en su presentación de declaración, también menciona a la fiscala Teresa Sosa, que pidió la captura internacional de la estudiante. Señala que la agente del Ministerio “carece de autoridad moral, ya que se vio involucrada sentimentalmente con un procesado cuya investigación estaba a su cargo”, refiriéndose a un supuesto romance con Papo Morales.