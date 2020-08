Quiere recomponer su equipo

“No estamos en gran nivel y sabemos que tenemos que recuperarnos”, expresó el Pelado Díaz por la 1080 AM en Fútbol a lo Grande. Ante los resultados adversos fue consultado sí cambiaría su sistema de juego: “Estoy notando una falta de rendimiento, pero no culpo a los jugadores. Por ahí también hay faltas en cuanto al esquema técnico. Estamos trabajando para que exista una armonía en lo táctico y lo físico”. De manera autocrítica sostuvo que su equipo no está atravesando un buen momento.

“En líneas generales el equipo en este último periodo está con dificultad. Lo tenemos que recomponer aunque tenga que cambiar todo tácticamente”, confesó.

Entre otras cosas rescató: “A mí me gusta ganar y jugar bien. Siempre prefiero que mi equipo sea ofensivo”.

Desafío. ”Nosotros no vinimos por lo económico, al contrario, vinimos porque conozco al club, al presidente. Me gusta estar en equipos donde hay presión y desafíos. Vamos a pelear el campeonato hasta el final”, dijo Ramón.

En relación al VAR, manifestó: “A mí lo único que me preocupa es el tiempo que se pierde. Tendría que ser más dinámico, 50 a 55 minutos se juega de los 90, según un análisis que realizamos”. Señaló además que las interrupciones del VAR, desconcentran, perjudican al espectáculo, además de generar suspicacias. En cuanto a Horacio Elizondo, el DT recordó: “Yo lo ayudé para que venga acá. Lo recomendé por su experiencia y su trayectoria”.

Su dupla. Emiliano Díaz, su hijo y dupla técnica, recibió elogios de parte de su padre. “Me gusta cómo trabaja. Ha crecido muchísimo como entrenador. Por eso ha ganado todo lo que ganó. Hacemos una buena dupla siempre está bien informado”, finalizó Ramón Díaz.

Por otra parte el Tribunal Disciplinario de la APF suspendió ayer por un partido a Iván Piris de Libertad, expulsado ante Guaraní; además a Gonzalo Menéndez del 12 de Octubre, 2 partidos, por reincidente, y a Antonio Marín (de Guaireña) por un juego.