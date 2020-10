QueVuelvanLosTres, un clamor que debe ser apoyado por todos

“Mientras tres paraguayos sigan cautivos, no podemos decir que exista libertad en Paraguay”, ha dicho en forma terminante Beatriz Denis, la hija del secuestrado ex vicepresidente de la República Óscar Denis, quien en la fecha cumple 51 días de permanecer secuestrado en manos de una denominada “brigada indígena” del grupo armado criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Beatriz junto a sus hermanas y a los familiares de otras dos personas que también permanecen secuestradas y sin noticias en poder del EPP y de otros grupos armados vinculados realizaron en Asunción el lanzamiento de una campaña de sensibilización que convoca a la participación activa de la ciudadanía, emitiendo mensajes continuos en las redes sociales en internet, utilizando el hashtag #QueVuelvanLosTres, de manera a mantener los casos en la memoria y generar una presión constante que permita lograr la liberación de los cautivos.

“Ayúdennos a mantener vivos y presentes a Félix, Edelio y Óscar. Les pedimos que desde el lugar donde estén que envíen mensajes en redes sociales, en los periódicos y en los canales, que tengan presentes en sus oraciones tanto a los secuestrados y a sus captores para que ablanden sus corazones”, sostuvo Liliana Urbieta, hija del ganadero Félix Urbieta, de la localidad de Belén, quien en la fecha cumple 1.478 días de haber sido privado de su libertad por el grupo armado Ejército del Mariscal López (EML), derivado del EPP.

Del mismo modo, Apolonio Morínigo y Obdulia Florenciano, padres del suboficial de policía Edelio Morínigo Florenciano, también instaron a que el paso del tiempo no sea sinónimo de olvido ni de indiferencia.

El uniformado cumple en la fecha 2.309 días de haber si capturado por miembros del EPP, y es un hecho que Edelio ya se convirtió hace años en la persona que más tiempo ha permanecido secuestrada, en la historia del Paraguay.

Lo más terrible es que en ninguno de los tres casos los secuestradores se han vuelto a poner en contacto con los familiares, ni han proveído la más mínima información al respecto.

No saber en qué estado se encuentran, si acaso están vivos o están muertos, es lo que más desespera, no solamente a las familias, sino también a toda la sociedad.

En los tres casos, los familiares reclaman por poder establecer algún tipo de contacto que les permita tener novedades o reiniciar negociaciones aportando una prueba de vida.

Igualmente, se exige a los organismos del Estado realizar acciones con resultados más concretos, que permitan desactivar las acciones criminales de los grupos armados que crean zozobra e inseguridad en toda la región, y que además permitan recuperar a quienes permanecen secuestrados.

Cabe señalar que desde este diario venimos manteniendo un recordatorio constante en nuestra portada, con las fotos y los nombres de los tres, contando días tras días el tiempo de cautiverio.

Cada gesto de memoria y movilización es importante para demostrar que no habrá paz ni libertad ni seguridad mientras el Estado no pueda garantizar que grupos criminales no puedan secuestrar y matar impunemente.