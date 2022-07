Querey tilda a Legal de “incapaz e inútil” por no cerrar caso HC

“Quiero responder al inútil e irresponsable de Osmar Legal, quien es un inútil e incapaz de llevar adelante los temas que tiene en cuenta y supuso el argumento de que el informe (de la CBI) no tiene la rigurosidad, etc., etc. Le comento al inútil e incapaz de Legal que la Real Academia define informe como un conjunto de datos alrededor de un hecho de personas o circunstancias, y si él quiere que se le haga su carpeta fiscal, y que tuvo cuatro años para hacerlo y que por inútil no hizo, entonces que no pida hacer su trabajo”, manifestó Querey, notoriamente molesto.

Pidió al fiscal que, ante los hechos a la vista que plantean una clara omisión, dé el paso al costado.

“Que renuncie entonces a su papel de fiscal. Y no solamente eso, llevemos al terreno de que eventualmente sea inocente (Cartes) de todo lo que se dice y se están planteando. Entonces, también es una irresponsabilidad tener una denuncia fiscal y no proceder y tener a la persona en vilo, porque la presunción de inocencia es un derecho fundamental de cada una de las personas”, manifestó el titular de la CBI.

Ratificó que el agente es “un irresponsable al no haber dado cierre a este asunto”.

“Que salga y diga que Cartes es inocente en todo caso, que no encuentra elementos en todo caso, pero que no salga a argumentar cosa de su inutilidad e incapacidad para construir una carpeta fiscal”, retrucó.

Puso énfasis en que la labor fiscal en los casos que involucran al ex presidente de la República brilló por omisión más que por su diligencia.

“Esto es lo que ha hecho, o, mejor dicho, esto es lo que no ha hecho este fiscal”, dijo.

POSTURA FISCAL. De acuerdo con Osmar Legal, su despacho realiza todas las diligencias. No obstante, pese al tiempo que pasó desde que fue asignado para el caso, aún no reúne los elementos para dar una definición a los hechos en los que investiga a Cartes.

Afirmó que dos de las cuatro causas están a su cargo en la Unidad de Delitos Económicos. En la Unidad Antiterrorismo tiene a su cargo el caso sobre el avión iraní, del cual dijo que la Fiscalía entró tarde y que por ello es más “difícil reunir evidencias”.

Indicó que es corto el tiempo que tiene consigo las causas y considera “imposible cerrar una causa en tan corto tiempo”.

Cabe recordar que en medio de las críticas que soporta la actuación de la Fiscalía en el caso Cartes, la institución salió a decir que están abiertas cuatro causas.

FISCAL SALPICADO. De acuerdo con la denuncia de la senadora Desirée Masi, Legal es uno de los tantos funcionarios de la Fiscalía que aparecieron en los famosos audios filtrados, proceso que aceleró la salida del ex senador ya fallecido Óscar González Daher del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por utilizarlo como un garrote

“¿Osmar Legal cree que somos pelotudos? Es uno de los que aparecen en audios filtrados caso OGD y es uno de los fiscales que intervinieron en cheques que fueron usados por Ramón González Daher para perseguir víctimas”, sostuvo.

“¿Quién abre causa contra el patrón y no hace una diligencia?”, refirió la parlamentaria progresista.



