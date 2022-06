Queen lanzará tema inédito con la voz de Freddie Mercury

En entrevista a la BBC Radio 2, los miembros del emblemático conjunto de rock and roll, Roger Taylor y Brian May, anunciaron que en unos meses más los fanáticos del grupo podrán conocer el tema Face it alone, grabado originalmente para integrar el álbum The Miracle, de 1989.

Más de 30 años después de la muerte del vocalista Freddie Mercury, su voz volverá a sonar en una canción inédita junto a sus antiguos compañeros de banda.

JOYA. “Es una pequeña joya de Freddie que la teníamos como olvidada”, comentó Taylor sobre la canción, al señalar que pertenecía al álbum The Miracle. Por su parte, May se refirió con elogios a la obra, al expresar que era “hermosa”, “conmovedora” y “una pieza bastante apasionante”; detalles que pueden ser interpretados como un indicio del tono que tendrá el tema.

Considerada por los miembros de Queen como “un descubrimiento”, según detallaron, a lo largo de los años se intentó por diversas veces restaurar la grabación; sin embargo, solamente este año, con la tecnología existente se pudo lograr una versión apropiada para lanzarse.

El álbum The Miracle fue lanzado en 1989 y tuvo a la canción I want it all como su principal sencillo. Fue el decimotercer álbum del conjunto y el penúltimo material discográfico de estudio grabado antes de la muerte de Mercury, ocurrida en 1991.

CELEBRACIÓN. La semana pasada la agrupación protagonizó uno de los puntos altos de la celebración por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, quien cumplió 70 años de reinado. Con el cantante Adam Lambert como vocalista, el conjunto deleitó al público con We will rock you, Don’t stop me now, We are the champions, entre otros éxitos, en un recital ofrecido frente al palacio de Buckingham.