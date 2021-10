Quedan pocas entradas

“Se agotaron las entradas en el sector Vip Albirroja y en Preferencia C, hay pocas graderías, el ritmo de venta es incesante y para mañana (hoy), creo que se agotarán”, añadió Jermolieff.

El funcionario de APF además puntualizó: “Se habilitaron 900 entradas para el sector de los visitantes, que estarán apostados como de costumbre en el sector Preferencia Norte”.

Hasta el momento son 15.000 las localidades vendidas, ya que por primera vez tras la pandemia fue habilitado el 50% de aforo del Defensores del Chaco.

SOLO VÍA AÉREA. Ángeles Arriola, directora de Migraciones, explicó en charla con El Extra de FALG: “Hasta hoy (ayer) no está aún habilitado el paso fronterizo vía terrestre para el retorno a la Argentina, en ninguna de las salidas, ya sea Encarnación o Falcón. Se puede ingresar al país pero no volver a Argentina ya que aún no se ha habilitado”.

Arriola además explicó: “Hasta el momento la única vía de entrada y salida al país desde la Argentina es la aérea, se espera que entre mañana y el día del juego se tenga la mayor cantidad de extranjeros en tránsito”.