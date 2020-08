¡Qué país tan guay!

Lo extraordinario de la noticia era que nuestro país figuraba en él, junto con el otro guay latinoamericano, ubicado en la posición número 13, como uno de los 20 mejores países para vivir luego de la pandemia.

El portal The Business Insider hizo una lista de los mejores 20 países democráticos para vivir, cuando pase la pandemia. Pusieron cinco criterios, como un clima meteorológico favorable, un costo de vida accesible, facilidades dadas a migrantes, un clima democrático adecuado y lugares donde los casos de Covid-19 esten bajo control.

El primero en esa lista resultó ser Australia, dizque porque tiene una temperatura media anual ideal de 21 grados, posee un costo de vida de 7,7% más alto que EEUU, figura entre los diez primeros países en el Índice de Aceptación de Migrantes de la encuestadora Gallup, y cuenta con ciertas facilidades para visitar o mudarse.

El otro país latinoamericano más guay es Uruguay, que fue ubicado en el segundo puesto en el famoso ránking, por tener un bajo costo de vida, un 34,8% más bajo que EEUU, un clima agradable anual de 17 grados, y presenta una baja cifra de casos diarios de Covid. Como bono extra hubiese agregado que Luis Cubilla, Jorge Drexler y Pepe Mujica son uruguayos, pero nadie me consultó.

Además de España, el portal Business Insider incluyó en su lista de países habitables tras el Covid a nueve europeos: Irlanda, Países Bajos, Portugal, Alemania, Dinamarca, Islandia, Malta, Reino Unido y Suecia. Me falta conocer cuatro de ellos, y la verdad es que no me molestaría ir de paseo alguna vez, pero no necesito ni pensar en mudarme pues ya vivo en un cuasiparaíso terrenal.

The Business Insider colocó al Paraguay en el puesto 13, de entre 20 países, como uno de los mejores para vivir luego de la pandemia del coronavirus. Una de las razones es el costo de vida. Y es verdad.

Acá, en Paraguay, la gente puede vivir con muy poquito durante meses, de hecho hay quienes lo hacen, habiendo recibido un subsidio de cerca de 500.000 guaraníes, unos 73 dólares más o menos; y con eso vienen aguantando la tormenta desde hace 147 días.

Agrega la nota que, según el Departamento de Estado de EEUU, los ciudadanos de ese país requieren de visados para ingresar al Paraguay, y el permiso habilita para entradas múltiples y es válido por diez años.

Lo de que somos amables con los extranjeros no es una leyenda, es una verdad rotunda; a algunos visitantes incluso los recibimos en el aeropuerto, y en vez de darles un ramo de flores, les llevamos para su cédula paraguaya, así de onda nomás, de tan amables que somos, si no creen pregúntenle a Dinho.

Otro de los puntos altos para calificar a nuestro país como un país maravilloso, a donde mudarse es su temperatura. Dice el artículo que “Paraguay cuenta con una temperatura promedio anual de 23,3 grados, muy cerca de los 21 grados ideales a nivel mundial”. Acá va el emoji que se ríe a carcajadas…

Ni en nuestras fantasías más exóticas y delirantes en Paraguay la temperatura promedio es de 21 grados, esa es una mentira tan grande como las promesas de honestidad de los políticos, como la deuda que los gobiernos de Cartes y Abdo legarán a las futuras generaciones; como la sinceridad del abrazo entre HC y MAB y como que somos un país democrático.

Es lindo que hablen bien de nosotros. Da gusto escuchar que Paraguay es un buen lugar al que mudarse después de la catástrofe del Covid. Pero lo mejor de todo sería que los paraguayos quieran vivir aquí, se sientan felices aquí, y que ya más nadie piense que la única salida que nos queda es el aeropuerto.