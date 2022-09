“Que no se dé el abrazo es la única opción de la oposición”

“Que no se dé el abrazo republicano es la única opción que tiene la oposición de ganar. Si se da no tiene esperanza. Si se da y hay un conflicto como el de Nicanor- Castiglioni, pero tampoco hay un buen candidato en la oposición, si se ponen de acuerdo no creo que tenga la oposición ninguna posibilidad. Hay que ver. Hay que ver qué decide EEUU de aquí a diciembre y sorprenda con alguna acción novedosa”, refirió.

Precisamente, sobre las recientes designaciones de EEUU sobre Cartes y Velázquez, el analista dijo que la ANR en sí no se vio afectada, y muy por el contrario, se reagruparon al sentirse atacados.

“Es un partido nacionalista, la gente se olvida, es un partido que tiene cierto simbolismo interno, como partido no le afecta, se van a agrupar internamente porque se sienten atacados. Ahora en el conflicto interno si afectó. En un principio un poco debilitó al cartismo con esa cuestión hacia Cartes, lo de Velázquez si afectó también porque tenía un control interno del partido que (Arnoldo) Wiens no tiene. (El ex ministro de Obras) No tiene un historial partidario largo y complejo. Entonces en eso aventaja el cartismo de nuevo”, refirió.

En cuanto al debate y la línea que siguen, Lachi lamentó que en el país no existe el debate político.

“El debate político no existe en este país, en la oposición lo mismo. Entre Abdo y Efraín ya era un vacío (en 2018) y nadie propuso algo alternativo. El problema del debate político es estructural del país. El que quiere ser presidente dice que va a ser honesto y hará una buena gestión. El mundo evoluciona constantemente y se necesita de ideas, saber qué rumbo dar al país. No hay alternativas en este momento. Se espera más”, sostuvo.