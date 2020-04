¡Qué frágiles somos económicamente!

La situación de salud al día 9 de abril era: 124 positivos, 18 recuperados, 5 fallecidos (por Covit-19 y otras patologías).

La situación de la economía al mismo día era:

(1) Aprobamos a las apuradas la posibilidad de endeudamiento soberano de USD 1.600.000.000. Énfasis en “posibilidad” porque ese dinero NO EXISTE. Ese dinero saldría en gran parte de emisiones futuras de bonos, pero hoy los mercados están CERRADOS. Cuando se abran no sabemos a qué tasa y en qué condiciones nos van a enchufar sin solidaridad.

(2) Anualmente emitíamos bonos por aproximadamente USD 600 millones, y al inicio del 2020 emitimos poco más de USD 450 millones. Entonces, USD 1.600 millones significan TRES años de capacidad de endeudamiento. Llegamos al LÍMITE del endeudamiento del Estado, dada la capacidad de repago de la deuda. Comprometimos de sopetón todas las municiones que tenemos.

(3) La proyección del PIB a inicios del 2020 estaba en +4,1%, pero Moody's ya la bajo a +0,7%. Nuestro déficit atropelló la Ley de Responsabilidad Fiscal limitada a un máximo de -1,5% y prevemos llegar al récord histórico del 5%.

(4) Ya sabemos que en el 2021 se viene una segunda reforma tributaria, mucho más agresiva, porque recordemos que “no existe dinero público, existe apenas el dinero del pagador de impuestos”.

(5) Las encuestas de emprendedores (Asepy) dicen que el 50% de las empresas encuestadas NO van a sobrevivir 30 días y el 46% de las empresas tendrán dificultad para pagar empleados. La encuesta de la UIP Joven arroja que el 62% de las empresas disminuirán la plantilla de empleados en los próximos tres meses y el 70% opina que la actividad económica empeorará.

(6) En un país donde existen aproximadamente 700.000 empleados formales, y 1.500.000 de empleados informales, con el mejor esfuerzo por parte del Estado en asistirlos con subsidios, no se puede con tanta gente.

En la economía también existe una unidad de terapia intensiva, se llama “Departamento de Análisis de Créditos” y está ubicado en un “banco”. Hoy las instituciones financieras están sobrepasadas de solicitudes de crédito. Las líneas de crédito vigentes previrus ahora están congeladas. Estamos en el mundo del caso-a-caso y el compromiso solo vale 24 horas. Los bancos están cuidando su liquidez porque no saben hasta cuándo va a durar este “pánico médico”, y prefieren usar sus limitados respiradores en sus clientes fieles. Los contadores actúan como los enfermeros, no duermen preparando carpetas de documentos y proyecciones financieras fantasiosas para presentarle por lo menos algo al área de crédito. La cruda verdad es que: quien no disponga de un patrimonio importante con que garantizar un crédito puente al incierto apocalipsis, ya está muerto y no lo sabe.

Una empresa promedio como máximo dispone de tres meses de caja para solventar gastos fijos. La prioridad es la subsistencia de la empresa y mantener los vínculos laborales acordando necesariamente una disminución de los salarios. Si no hay caja, es un detalle menor la aprobación de los acuerdos laborales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El pánico en la economía es una profecía de enfermedad autocumplida, ya tiene muchos más fallecidos, aún más infectados, ya se están emitiendo certificados de defunción en cada cancelación de línea de créditos. NO nos engañemos, somos muy frágiles, y estamos emitiendo un cheque sin fondo de USD 1.600.000.000. A no ser que una reingeniería financiera pueda cambiarnos el panorama.