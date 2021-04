PytyvÃµ Medicamentos: Subsidio rige para pacientes Covid en UTI

Por Decreto 5109 del Poder Ejecutivo, este programa de emergencia será implementado para pacientes internados en 10 hospitales respiratorios de Central, Ciudad del Este, Caacupé, Coronel Oviedo e Itapúa. El subsidio abarca la compra de una lista de 30 medicamentos e insumos de alta demanda por parte de pacientes con cuadros graves de la enfermedad pandémica tratados en los hospitales (ver info). Los fondos para llevar adelante este subsidio provienen de los recursos de la Ley de Emergencia que fueron destinados al Ministerio de Salud Pública.

El mecanismo implementado por el Pytyvõ Medicamentos fue criticado por ser considerado burocrático.

PROCEDIMIENTO

¿Cómo puedo acceder al programa? Tras recibir la receta médica del fármaco necesario, un familiar o encargado designado deberá acercarse hasta una farmacia que cuente con el medio de pago Red Infonet para solicitar el presupuesto de compra, para posteriormente ingresar a la página web www.subsidiomedicamentos.gov.py y llenar el formulario disponible. Este será el único medio habilitado para realizar el pedido.

Luego de completar la solicitud de carácter de declaración jurada, la persona que realiza la gestión recibirá en el número de celular cargado en el formulario un mensaje que confirmará que el costo del medicamento ya fue depositado y acercarse nuevamente a la farmacia para la compra del mismo.

Al momento del pago, el familiar deberá indicar que pagará bajo la modalidad de “tarjeta cédula”, que consiste en ingresar el número de cédula del familiar al POS de Infonet, luego de haber mostrado el documento. El cajero indicará al beneficiario el PIN de transacción.

Salud remarca que el costo del medicamento, que no podrá ser retirado en dinero, no debe exceder el tope establecido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). ‘‘Es un programa perfectible y vamos a ir implementando cambios en el día. La idea es que el paciente reciba el medicamento en cuestión de horas y de manera inmediata”, manifestó el ministro de Salud, Julio Borba.

El programa de subsidio rige desde hoy, es temporal y será ejecutado a través de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), en coordinación con el Ministerio de Salud, la Unidad de Gestión de Presidencia

Las indicaciones para recibir esta ayuda se encuentran en las redes sociales de la Dibén y quienes sigan teniendo dudas, podrán comunicarse a la línea telefónica (021) 729-4242.

Beneficio no incluye a asegurados de IPSEn el listado de hospitales que implementarán el programa Pytyvõ medicamentos no se incluye al Instituto de Previsión Social (IPS), a excepción del hospital integrado de Itapúa. Es decir, familiares cuyos parientes estén internados en IPS, no podrán acceder al beneficio.El ministro de Salud, Julio Borba, manifestó que el fondo dispone de un total de USD. 10 millones, de los cuales se tendrá en cuenta un gasto máximo de G. 50 millones por cada paciente solicitante.Por su parte, Carmen Marín, ministra de la Unidad de Gestión, explicó que una vez que se completen los requisitos necesarios, la Dibén se encargará de verificar la solicitud y autorizar o rechazar de comprobarse alguna irregularidad.