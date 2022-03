Putin supedita diálogo con Ucrania a la aceptación de exigencias rusas

Las demandas incluyen el estatuto neutral y no nuclear de Ucrania, su desnazificación, el reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y la soberanía de los separatistas en los territorios del este de Ucrania. Según el Kremlin, Putin dijo que esperaba que “los representantes de Kiev adopten una posición razonable y constructiva en el tercer ciclo de negociaciones”.

El presidente ruso negó que las tropas rusas hayan bombardeado Kiev u otras ciudades de Ucrania y calificó esas acusaciones de groseras falsedades. “Las informaciones sobre el pretendido bombardeo de Kiev y de otras grandes ciudades son groseras falsedades propagandísticas”, dijo Putin.

El mandatario ruso aseguró que “no tiene malas intenciones para con los estados limítrofes, en un mensaje supuestamente tranquilizador, en el que, no obstante, les recomendó no agravar la situación, no imponer restricciones. “Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta, fortaleceremos la infraestructura de transporte y logística en todo el país”, añadió.

occidente unida. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá escenificaron su unidad frente a Rusia en una reunión en la sede del Consejo Europeo, donde mostraron también su apoyo a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

“Estamos afrontando juntos una guerra elegida por (el presidente ruso Vladimir) Putin, no provocada, injustificada y con consecuencias horribles para gente real, padres, madres, niños. Estamos comprometidos a todo para detenerla”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken a su llegada a la reunión, que se celebró en Bruselas tras un encuentro de los aliados de la OTAN.

También el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, manifestó que los socios occidentales permanecen unidos para pedir que se pare esta guerra, en la que los rusos están bombardeando todo, hospitales, casas, escuelas, y matando a muchos civiles. “Es de vital importancia que adoptemos las sanciones más duras posibles, queremos ver más, hacer todo lo que podamos para apoyar al pueblo ucraniano”, dijo la ministra británica, Liz Truss, insistiendo en la unidad de los aliados ante la terrible invasión de Ucrania.

Por su parte, el titular de Exteriores rumano, Bogdan Aurescu, dijo que pondrá sobre la mesa el asunto de ayudar a la República de Moldavia a hacer frente a la crisis, porque se necesita consolidación de la ayuda para Moldavia, que hace frente a un gran número de refugiados y también podría tener que hacer frente a una crisis energética.