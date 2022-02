Putin: “Ingreso de Ucrania a OTAN puede provocar guerra”

Putin, que ordenó la anexión de la península ucraniana en 2014, recordó que en la doctrina militar de Ucrania figura “el recuperar Crimea, incluido por la vía militar”.

Llamó a plantearse la posibilidad de que Kiev lance una operación militar contra Crimea y el Donbás una vez la OTAN despliegue en su territorio armamento ofensivo moderno como ha hecho ya en Polonia y Rumania.

Y recordó que el Kremlin considera “cerrado” el asunto de Crimea, territorio bañado por el mar Negro que Moscú califica de su “territorio soberano”.

Subrayó que la política de puertas abiertas de la OTAN no está escrita en ninguna parte.

“¿De dónde ha salido? ¿Dónde está escrito? En ninguna parte”, denunció.

Putin recordó que en el artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte de creación de la OTAN está escrito que la Alianza puede aceptar en su seno a otros países europeos con el beneplácito de todos sus miembros.

“Puede, pero no está obligado. Tanto EEUU como la OTAN pueden decir, incluido a Ucrania, que queremos garantizar vuestra seguridad, la valoramos. Respetamos vuestra aspiración, pero no podemos aceptaros, ya que nosotros tenemos otras obligaciones internacionales”, precisó. Putin se preguntó: “¿Qué es lo que no entiende o molesta a Ucrania?”.

GARANTIZAR SEGURIDAD. “Hay que encontrar la forma de garantizar la seguridad y los intereses de todos los participantes en este proceso, desde Ucrania a los países europeos y a Rusia. Pero esto es solo posible por medio de un análisis serio y sopesado de las propuestas incluidas en nuestros documentos”, señaló.

Acusó a EEUU no tanto de preocuparse de la seguridad del país vecino, sino de utilizar a Ucrania como “instrumento” para “contener el desarrollo de Rusia”.

“Arrastrarnos a un conflicto armado e imponernos con ayuda de sus aliados en Europa las sanciones más duras. O arrastrar a Ucrania a la OTAN, emplazar allí armamento ofensivo y alentar a los ultranacionalistas a arreglar el asunto del Donbás y Crimea por la vía militar, de forma que también nos empujarían a un conflicto armado”, dijo.

Además, destacó que EEUU y la OTAN han ignorado por el momento las principales “preocupaciones” rusas en materia de seguridad.



“Siguen las excusas”

EEUU consideró que las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, ante la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN forman parte del “manual de estrategias” ruso para crear el pretexto de atacar el territorio ucraniano. De esta forma reaccionaba el portavoz del Pentágono, John Kirby, a las advertencias proferidas por Putin en el Kremlin, donde avisó que la adhesión de Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la OTAN por el control de la Península de Crimea.