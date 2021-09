PSG-City es atracción hoy en la Champions

Conocidos. Neymar estará contra su ex DT, Pep Guardiola.

La Liga de Campeones de Europa regresa esta tarde, con otra gran cantidad de partidos, entre los que resalta el juego que protagonizarán en la capital francesa el local, París Saint Germain, y Manchester City, en un duelo que podría enfrentar de vuelta a Lionel Messi y Josep Guardiola, pero en el que es seguro al menos que otro pupilo del catalán, el brasileño Neymar, estará contra los ingleses.

Antes de las 15:00, cuando inicie el juego, se sabrá si el astro argentino forma parte o no de la convocatoria de Mauricio Pochettino, aunque ya está entrenando con normalidad junto a sus compañeros, por lo que hay muchas posibilidades de que forme parte, al menos, del banco de suplentes. "Nunca confirmo antes de los partidos el equipo. Así que esperaremos hasta mañana (hoy) para confirmar el once. Messi está igual que Marco (Verratti), avanza bien, evoluciona, creo que estará en el equipo, pero no sé todavía los que van a comenzar", apuntó el entrenador.