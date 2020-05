Proveedores exigen a las mipymes el pago al contado por los insumos

Bruno de Felippe, representante de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, comentó que los proveedores hoy están exigiendo a las empresas el pago en efectivo por los insumos y/o productos. Esto pone en peligro el abastecimiento de las mipymes para tratar de seguir produciendo e intentar vender.

“La cadena de pagos está golpeadísima. Muchos proveedores que antes trabajaban a crédito hoy están pidiendo el pago al contado”, dijo.

Agregó: “Me llamó un señor que se dedica a la venta de repuestos y me dice: Mira, además de que me quedé sin ventas, me quedé sin crédito con mi mismo proveedor, que me dijo que me iba a entregar los productos solo si le pago al contado”.

Defelippe insistió en el impacto derrame que tendrá esto, explicando que ese señor, por ejemplo, ya no podrá vender porque no tendrá el producto, que hará que caigan totalmente sus ingresos, y, debido a eso, no podrá pagar sus cuentas.

Créditos. Sobre el punto, criticó la poca agilidad en la concesión de los créditos por parte de las entidades financieras públicas y privadas. Afirmó que el oxígeno financiero hoy no está llegando como debe ser a las empresas.

“Según la política que plantea el Gobierno, las mipymes deberían ser beneficiadas con alrededor de 80.000 créditos, ya sea garantizados por el Fogapy (Fondo de garantía para las mipymes), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) o el Banco Nacional de Fomento (BNF)”, expresó.

Sobre el mismo punto, cuestionó que el BNF apenas llegó a entregar hasta la fecha cerca de 500 créditos, mientras que este banco y el CAH deben entregar cerca de 25.000 créditos, según el anuncio del ministro de Hacienda, Benigno López, señaló.

Otro punto también criticado por las mipymes es la no concesión de los créditos por parte de las entidades financieras privadas, pese a ya contar con las líneas de garantía del Fogapy.