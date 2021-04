Protesta en Mburuvicha Róga

“Nuestro rubro viene pasando muy mal desde hace más de un año. Somos la Asociación de Trabajadores de Eventos; siempre estamos limitados y, sin embargo, en los colectivos se puede uno contagiar por las aglomeraciones, pero no hay restricciones”, reclamó Patrizia Samaniego, titular del gremio.

Agregó que los eventistas están plenamente capacitados para cumplir los protocolos, pero se sienten perseguidos por un “Gobierno improvisado que saca decretos que ni siquiera ellos entienden”, según mencionó.

Con el argumento de que el virus no conoce de horarios, indicó que no se puede limitar la circulación a las 20:00 horas; en tanto que también dijo no estar ajena a cumplir el decreto, ya que los trabajadores de eventos se capacitaron en el SNPP y que siempre controlan todo en los locales.

Unas 40.000 personas están perjudicadas con estas nuevas medidas, según dijo; además de que están muy endeudados, solicitando el congelamiento de sus pasivos en financieras y cooperativas.