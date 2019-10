Protesta tras 4 robos en un mes a humilde escuela

“Ya no soportamos esta situación. Exigimos acciones de la Policía y la Fiscalía. No es posible que las denuncias realizadas no hayan tenido eco”, dijo la Prof. Myriam Barrios de Ávalos, directora de la institución.

Salimos a reclamar justicia, porque el daño es para nuestros humildes niños, que hasta pierden su almuerzo diario”, dijo la abogada Lucía Casco, presidenta de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE).

MANIFESTACIÓN. Los alumnos, docentes y algunos padres salieron a las calles, llegaron a la comisaría del barrio San Antonio y luego se dirigieron a la Junta Municipal solicitando apoyo a los ediles.

La semana pasada también sufrieron robos otras escuelas, como Mayor Enrique J. Planás, del barrio San Antonio, y el Centro Regional de Educación Juan E. O’Leary.



Apoyo