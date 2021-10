Proponen comité para recuperar clases

El plan fue presentado ayer durante la tripartita entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), buscando opciones para evitar los descuentos masivos a los educadores por los días no trabajados durante la manifestación realizada por el reclamo del reajuste salarial.

Dar contenidos en turnos opuestos o ampliar el horario en aula por 30 minutos más, ir los sábados y organizar trabajos prácticos para los estudiantes son las alternativas propuestas que deberá seleccionar cada comité.

Se suma a la opción que dieron docentes desde la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), donde plantean recuperar lo perdido con clases virtuales o extendiendo incluso el calendario escolar hasta los primeros días de diciembre para los alumnos.

La última vía sería sin alterar el calendario de los docentes que van a las instituciones hasta la primera quincena del último mes del año.

El plan del Sinadi consiste en exponer alternativas como turnos opuestos, 30 minutos más de aula o ir a las escuelas los sábados, pero en base a lo que decida cada comunidad, representada en el comité de riesgo institucional, creado por la pandemia del Covid.

El MEC debe dar esta tarde una respuesta ante el Ministerio de Trabajo, tras una tripartita celebrada entre las partes.

El director de Relaciones Gremiales de la cartera educativa, Humberto Ayala, indicó que derivaron las propuestas a distintas oficinas del MEC. Piden que los docentes ya no vuelvan a manifestarse si es que se accede a no pagar por los días no trabajados. “Estamos evaluando las opciones”, declaró.