Promueven billetes solidarios para dignificar a las familias vulnerables

Para ayudar y, al mismo tiempo hacer que las personas beneficiadas se hagan cargo de sus necesidades, inventaron una suerte de “billete” que no es otra cosa que un cupón que tiene un valor determinado por ellos y que sirve para hacer compras de forma simbólica.

“Nos juntamos entre cuatro parejas y vimos que si nos movíamos un poquito, podíamos ayudar en algo; aportar nuestro granito de arena aunque no podamos solucionar los problemas de la sociedad”, relata Rubén Santacruz, de la organización Manos Solidarias.

Así surgió Ñemuha Solidario, el brazo filantrópico de la señalada organización.

Actualmente, están ayudando a 30 familias vulnerables. Lo hacen durante un lapso de tres meses. Primero, seleccionan a los beneficiarios a partir de la situación en la cual se encuentran: cómo viven, si tienen trabajo, etc. Luego le entregan a cada uno los billetes solidarios para que hagan sus compras de la canasta básica en el minimercado y algunas prendas en la boutique que habilitó este grupo de amigos.

Un sábado al mes, las familias seleccionadas pueden realizar sus compras. “Se estudia caso por caso la situación de las familias y una vez aprobado, se les da la posibilidad de adquirir víveres por valor de G. 700.000 durante tres meses. Es como una ayuda solidaria, pero no es para generar dependencia. Es una acción social que hacemos una vez al mes y actualmente estamos ayudando a 30 familias”, señala.

DIGNIDAD. Ñemuha Solidario funciona como minimercado y boutique en el que la familia beneficiaria recibe 500 billetes solidarios para que puedan realizar sus compras.

“Ñemuha no es canasta básica porque queremos devolver la dignidad a las personas. Les damos 500 billetes solidarios, ellos van y hacen sus compras. En la canasta básica yo te puedo llevar productos, pero no sé cuál es la prioridad y qué puede consumir; mientras que en nuestro sistema ellos pueden elegir de acuerdo con sus prioridades”, explica Santacruz. La ayuda es por tres meses, tiempo que consideran es el prudencial para que las personas puedan resurgir y no caer en dependencia.

La organización optó por el sistema de las compras simbólicas, desde la elección de productos y el pago en la caja con los billetes solidarios. En la boutique, los miembros de cada familia pueden elegir hasta cinco prendas, entre calzados, ropas o sábanas.

En el minimercado cada producto tiene su precio, por lo que, quienes realizan las compras, deben administrar los billetes solidarios para la adquisición de los productos que les serán más útiles.

Puesto laboral. Para elegir a los beneficiarios, registran a las personas que se acercan a la organización, efectúan un estudio previo de cómo viven, si tienen trabajo y si no tienen, analizan el porqué y el número de miembros de la familia. Luego se reúnen y estudian los casos más urgentes para aprobar la ayuda.

Hacen un seguimiento de la familia y, en caso de conseguir un puesto, los insertan en el mercado laboral, si está al alcance.



