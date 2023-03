Programan la Fecha 5 del femenino

La ronda se inicia el viernes 31 con los juegos: General Caballero vs. Libertad-Limpeño (en el Ka’arendy, 16:15) y Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño (Carfem, 18:30).

Para el sábado 1 de abril: Nacional-Humaitá vs. Tacuary (Carfem, 16:15) y Olimpia vs. Sportivo Luqueño (Carfem, 18:30). Para el domingo 2 de abril: Sportivo Trinidense vs. Guaraní (Carfem, 16:15) y Guaireña vs. Resistencia (Parque del Guairá, 18:30).

En la ronda 4, los marcadores registrados: Tacuary se impuso como local a General Caballero de Mallorquín por 3-2, Libertad-Limpeño goleó a Sportivo Ameliano 5-0; Cerro Porteño superó sin complicaciones a Guaireña por 3-0; Olimpia aplastó a Resistencia por 8-0 y Guaraní se impuso a Nacional-Humaitá 3-0.

La clasificación la encabeza Guaraní con 12 puntos, Olimpia y Cerro Porteño con 10, Libertad/Limpeño 9, Guaireña, Tacuary y Trinidense con 6, Nacional/Humaitá, Luqueño, Resistencia y Sportivo Ameliano todos con 3 y último Gral. Caballero 0.