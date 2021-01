Procurador ejecutará fianza por la fuga de Wilmondes

El empresario había sido detenido junto con el ex astro del Barcelona, y su hermano, Roberto De Assis Moreira, y el 6 de marzo pasado le dieron prisión preventiva. El 11 de junio del año pasado fue beneficiado con el arresto domiciliario.

En la diligencia, como fianza real, hubo un embargo sobre un inmueble ubicado en Hernandarias, Alto Paraná, a nombre de María Cristina Fleitas, por G. 3.000.000.000, unos USD 442.000, y fianza personal de Atilio Alegre, por la suma de USD 300.000.

Sin embargo, tras la fuga del empresario, quien ahora tiene rebeldía y orden de captura nacional e internacional, se notificó a los fiadores para que dentro de un plazo de cinco días, presenten al procesado a la Justicia, pero no lo hicieron.

Con ello, el juez Amarilla dispuso la ejecución de la fianza real y personal por la citada suma, que debe se ejecutada en el fuero Civil y Comercial.

Si bien la resolución de Amarilla es apelable aún, ya se presentó la Procuraduría General de la República, con el objetivo de hacer ejecutar la resolución del juez de Garantías.

Si es que María Cristina Fleitas y Atilio Augusto Alegre no apelan la resolución para la próxima semana, la Procuraduría iniciará la ejecución del fallo dictado por el magistrado.

Hay pocos precedentes con respecto a este tipo de fianzas. En el caso de Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí, que se fugaron en el caso del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, nunca se pudo ejecutar la fianza. También hubo uno por un libanés fugado.

En este caso, finalmente podría ejecutarse la fianza, y los cerca de USD 742.000 quedarán para el Estado paraguayo.

Hasta el momento, no pudo ser detenido el empresario brasileño. En caso de que Sousa Lira haya pasado a su país, ya no podrá ser extraditado, teniendo en cuenta que la Constitución de ese país prohíbe la extradición de sus connacionales. Sin embargo, con la orden de captura internacional no podrá salir del Brasil.