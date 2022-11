Proceso de selección de terna para fiscal tiene "alta injerencia política"

Carolina Ferreira, cuya postulación fue rechazada por el Consejo de la Magistratura (CM), aseguró que el colegiado no mide con la misma vara a todos los postulantes.

Ana Victoria Rivas, también rechazada por el Consejo, dijo que fue excluida por no presentar todas las documentaciones requeridas. Sin embargo, expresó que en algunas postulaciones, especialmente a los que corresponden a actuales ministros del Poder Ejecutivo, tuvieron una mirada política.

“El Consejo hace un reglamento, pero hace unos pedidos de cumplimiento imposible. Ellos exigen requisitos y dan pocos días, con algunos hubo flexibilidad y con otros no, el reglamento me excluye directamente, pero lo que me llamó la atención es la disparidad de criterios con relación a otros que no presentaron la misma constancia porque son ministros del Ejecutivo, como el caso de Teresa Rojas, y René Fernández”, sostuvo Rivas.

Indicó que se sintió excluida arbitrariamente.

Ferreira dijo, a su turno, que en su caso se puso en duda su capacidad de abogada por la falta de un sello. “Se reveló que se está cerrando la posibilidad a mucha gente, la gente se desalienta, los colegas jueces y abogados ya no se quieren prestar a este manoseo, es una falta de respeto para profesores”, sostuvo.

Indicó que dentro del proceso existe injerencia política. “La injerencia política empieza desde el Consejo de la Magistratura, hoy día está sometido a los poderes políticos, ya no tiene autonomía, se define todo a nivel de elecciones, parece una seccional”, añadió.

El abogado Ricardo Preda señaló que se debe corregir el mecanismo de selección. Mencionó que el Consejo debe elegir a los mejores y no direccionar sus candidatos.

Cecilia Pérez sostuvo que el Consejo de la Magistratura debe tener celeridad para definir la terna. “Cuando demasiado tiempo se pierde no estoy de acuerdo, ya se pasa a la audiencia pública y todavía no se resuelven otras cosas; todas las decisiones, por más que sean subjetivas, tienen que estar fundadas”, sostuvo.

El ex fiscal Ricardo Merlo destacó la importancia de que el nuevo fiscal general del Estado sea independiente.

“La Fiscalía tiene que ser independiente porque no responde a factores políticos, debe rendir cuentas a la sociedad, es un factor demasiado importante en este proceso”, sostuvo.

