Prisión para ex comandante de la Policía y para su esposa

La jueza Penal de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó ayer la prisión preventiva del ex comandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La disposición también recae en la esposa del ex comandante, Mirta Rotela, mientras que concedió arresto domiciliario al hijo, Francisco Daniel Alvarenga.

La pareja es acusada de enriquecimiento ilícito y su hijo está procesado por lavado de dinero. La audiencia se realizó ayer, luego de que fuera suspendida en cinco ocasiones.

El ex comandante de la Policía Nacional ya fue condenado a cuatro años de prisión por el desvío de cupos de combustible que era asignado a la institución.

En este caso, la imputación es porque el ex comandante adquirió cuatro inmuebles en el año 2014, cuando se desempeñaba como máxima autoridad policial. Según la imputación, la adquisición de los bienes no condicen con lo percibido por el ex titular de la Policía Nacional. La esposa de Alvarenga, por su parte fue acusada por la compra de inmuebles, que tampoco pudo justificar con sus ingresos.