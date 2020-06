Primeros clubes de Intermedia reciben ayuda monetaria

Estos cuatro clubes fueron los primeros en completar los requisitos para recibir G. 35.000.000 como primer pago, para completar G 105.000.000, a distribuirse entre jugadores, cuerpos técnicos y funcionarios, en un aporte extraordinario que proviene de los fondos de la Conmebol del programa Evolución y que fue distribuido por cada asociación en el continente. Los pagos serán en junio, julio y agosto, para totalizar la ayuda en G. 1.680.000.000 para la Intermedia.

Heriberto Gamarra, presidente de Independiente de Campo Grande, aseguró que ya están recibiendo la ayuda, que es un aliciente con un torneo que no logró empezar y tiende a no disputarse este año. “La mayoría de los jugadores ya retiraron”, comentó sobre la ayuda y luego profundizó sobre el campeonato 2020: “Depende mucho de lo que va a pasar de la Primera División, de cómo se va a desenvolver, si es fácil o difícil para cumplir el protocolo sanitario, Como veo es muy difícil para la Intermedia cumplir con esos protocolos”, apuntó Gamarra en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

La mayor dificultad que atraviesa la Intermedia es conseguir los test PCR a costo reducido y cumplir los protocolos tanto en entrenamientos, canchas y traslados. Recordemos que tiene clubes como el 3 de Febrero de Ciudad del Este y 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero; zonas aledañas al Brasil con alta carga viral. Además del traslado a Juan León Mallorquín, y a Trinidad (Itapúa).