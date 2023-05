“Primera vez desde 1993 que la ANR tiene control absoluto de los poderes”

En contacto con Monumental 1080 AM, dijo que la ANR tiene desde la reforma del Poder Judicial, la estructura de la Corte, fiscales y jueces, además, mayoría absoluta de las dos cámaras del Congreso y el Poder Ejecutivo.

Partiendo de esta premisa, resaltó que es de observar qué línea de gobierno será adoptada, ya que el cartismo instaló el discurso antiderecho y adquirieron legitimidad luego de ganar las elecciones.

Sobre la forma que va a gobernar el presidente electo Santiago Peña, sostuvo que todavía es una incógnita.

“Peña es un desconocido en el campo político. Fue ministro, luego gerente de las empresas de Cartes, varía mucho en el discurso según el momento y utilidades, esto de volverse clientelista, tecnócrata y ese tipo de cosas. La primera cuestión, y ya está habiendo indicadores fuertes, es si va a poder gobernar, no el Paraguay, sino el Partido Colorado; la ANR pues está formada por dos partidos, uno cartista y un Partido Colorado tradicional, que negocia; van juntos en muchas iniciativas pero cuando pueden se dividen y pelean sobre la cuota del Estado que va a controlar cada uno. En noviembre del 2022, cuando el oficialismo se dio cuenta de que no iba a ganar la presidencia de la Junta, invirtieron todas sus fuerzas en ganar diputados, senadores y gobernadores, y en este momento tienen más de la mitad de la torta. Peña ya habló de la revancha con el tema Seprelad y las sanciones al banco Basa, Salomón lo primero que dice es que irán con bancada separada. Hay que ver si Peña tiene la capacidad que tuvo Cartes de gobernar su bancada, es una incógnita él todavía”, expuso.

En cuanto a la gran influencia de Horacio Cartes sobre Peña, Rivarola señaló que el que va a gobernar realmente es su mentor y líder máximo del Partido Colorado.

“La gran contradicción de Peña es que él no puede gobernar con Cartes, porque el que va a gobernar es Cartes, ya dijo Lea Giménez que todo el plan de gobierno ya estaba en el 2013, el cartismo ve este gobierno como una continuación, no como un gobierno nuevo de un tecnócrata. Entonces no puede gobernar con Cartes, porque es Cartes quien va a tomar las mayores decisiones, pero tampoco sin Cartes, porque Cartes es su poder; es cierto, se lo votó a Santi, él tiene lapicera, pero los colorados son medio caníbales, cuando se den cuenta que el presidente está debilitado, sin el poder de su protector, primero le van a imponer ministros, leyes y después lo van a comer, el Partido Colorado es demasiado ambicioso de poder como para dejarse gobernar por una persona débil”, resaltó.

Payo. Sobre Paraguayo Cubas, la historiadora resaltó que pudo canalizar todas las necesidades de un sector olvidado que ningún otro partido pudo entender, como trabajo, salud, tierras. Y esto afectó a la oposición, principalmente.

Indicó que “el miedo a la muerte" es un elemento muy movilizador y es un factor de este fenómeno. “Toda la oposición tradicional de los últimos 15 años desapareció o se redujo radicalmente, y el movimiento payista aporta a esas razones”, subrayó Rivarola.



elecciones generales 2023



Es preocupante que el Partido Colorado tenga el control absoluto de los tres poderes del Estado como nunca antes desde 1993.



Peña no puede gobernar con Cartes, porque él es el que decide, ni sin él, porque los colorados le van a comer.

Milda Rivarola,

analista política.