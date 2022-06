Primer intento de ingreso con omisión de viajeros

Al respecto, el ex subdirector de Seguridad de la Dinac detalla en su denuncia extendida a la Fiscalía General de la República el 21 de junio, que conoció el nombre de la tripulación el 12 de mayo cerca de las 17:50. Aún el funcionario pensaba que la estadía no habría sido modificada y que los mismos estarían como en el primer permiso solo por ocho horas realizando tareas de carga de mercaderías sin realizar el ingreso formal al país.

Pasa pelota. Gustavo Sandoval incluyó en su denuncia que fue comunicado sobre la particularidad del vuelo por su procedencia desde Venezuela por otro funcionario de la Aduana. Con lo que informó a su superior inmediato José Chávez y finalmente a Félix Kanazawa, con lo que dio con la documentación del primer permiso que fue reagendado. Este paso de información, según Sandoval, se da el día del aterrizaje cuando la aeronave ya se encontraba sobrevolando territorio nacional. Félix Kanazawa, declaró que solicitó al ex funcionario investigar pero que no recibió retorno del informe final. Sandoval acota que envió mensajes de WhatsApp con las consultas realizadas a la DEA que no arrojaron ninguna alerta sobre los iraníes ni venezolanos