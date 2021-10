Prieto no descarta el 2023, pero afirma que hay otros perfilados

“Si surge la posibilidad, claro que me interesa (la candidatura a presidente de la República). Harrison es un buen candidato y muy independiente. Kattya podría ser la primera presidenta de la República, está Sebastián Villarejo, está Harrison y también Luis Yd”, indicó a la emisora capitalina.

“Creo que si las cosas se hacen bien, uno de ellos podría llegar a la presidencia. Yo no tengo la edad para ser candidato a presidente de la República, de seguro me van a llamar y vamos a dialogar, analizar”, expresó.

Afirmó también que está comprometido a responder todas las acusaciones de corrupción generadas bajo su administración municipal, caso contrario, dijo que renunciará. “Nosotros tenemos un equipo bastante sólido, pero debo mencionar que el candidato colorado no tenía mucha aceptación (por Ulises Quintana). Él operó a mi favor y no quiero el apoyo de Javier Zacarías Irún”, indicó.

Negó también que haya atacado políticamente a los colorados con la campaña “ANRNuncaMás”. “En mi discurso decía que no tienen la culpa de que hoy mafiosos estén manejando el Partido Colorado. Duele que me llamen de bandido, yo solo quiero trabajar y hacer bien las cosas. Hoy la ciudadanía me dio la posibilidad de contar con 6 concejales”, dijo

También señaló que a su retorno responderá a todas las denuncias. “Voy a responder todas las denuncias y juro por mi hija que si no puedo dar una respuesta a una de las denuncias, me voy a retirar”, señaló.