Prevén fuerte aumento del crédito en arranque de 2020

Se espera con mayor intensidad que el sector agrícola reciba más préstamos en el actual periodo enero-marzo, con el 46,4% de las respuestas, aunque también es el segmento que obtuvo mayor cantidad de respuestas relacionadas con la disminución de créditos (14,3%). Por otro lado, los recursos para la vivienda son los que se consideran en menor medida que aumentarán en el arranque del corriente año, en 32,1%, pero se espera solo en 3,6% que las aprobaciones se reduzcan (ver infografía).

Esta perspectiva resulta mucho más alentadora que las observadas en el transcurso del 2019: En el segundo trimestre de ese año, solo el 22% de los encuestados esperaban que aumentaran los desembolsos para los distintos sectores económicos en los tres meses siguientes y el 10,7% consideraban que disminuirían.

En el cuarto trimestre del 2019, el 43% de los consultados por el BCP observaron una coyuntura económica favorable para la concesión de créditos, el índice más elevado del año y con el cual se corta la tendencia negativa que se vino marcando desde la segunda mitad del 2018. De julio a setiembre, esta perspectiva era contemplada por apenas el 21,4% de los encuestados y de abril a junio, por el 25%.

A pesar de este panorama de mayor dinamismo del mercado de crédito, el BCP no considera que la economía vaya a sobrecalentarse ni reunir elementos inflacionarios, debido a que el crecimiento de los préstamos se encuentra en línea con la expansión del PIB, sostuvo Bernardo Rojas, director de Estadísticas Macroeconómicas de la banca matriz. “Sectores como la construcción, ganadería y agricultura serían los más dinámicos en los próximos tres meses”, recalcó.

Al cierre de diciembre pasado, los créditos terminaron aumentando 11,3%, con una desaceleración desde el nivel de 20% al que llegaron entre abril y mayo.

Baja demanda de medidas de apoyo. Respecto a la escasa utilización que tuvieron las medidas de apoyo financiero que el BCP dispuso para el sector agropecuario en el 2019, para afrontar los efectos principalmente del shock climático, Rojas sostuvo que se debió al comportamiento de los clientes.

“Lo importante en este caso es que las medidas están abiertas para todos los afectados y el hecho de que no presenten (los pedidos) quiere decir que realmente no están necesitando, por eso no presentan las documentaciones pertinentes”, expresó.

Al ser consultado sobre las medidas de apoyo que puedan brindarse a otros sectores, como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en próximos periodos de contracción económica, se limitó a responder que no tiene conocimiento de que se haya pedido algún auxilio desde estos segmentos.

“Las medidas macroprudenciales que se implementaron fueron como consecuencia de factores de la naturaleza. Lo otro ya se maneja también por un tema de minimización de riesgos, por ese lado podrían plantar”, agregó.