Prevén 90% de mejora en la recolección

Un contingente de 200 funcionarios de ambas instituciones recorrieron las casas y propiedades de este sector de la capital para proceder al desmalezamiento, limpieza y fumigación de los inmuebles y la visita domicilio por domicilio para instar a las familias a deshacerse de desechos y otros objetos que puedan tener en el interior de las mismas y en sus patios traseros y que puedan ser potenciales criaderos.

Apuntó que el compromiso de la institución municipal es recorrer con este mismo esquema de trabajo los 68 barrios de Asunción, priorizando aquellos en los cuales el índice de infestación larvaria es más elevado, según los informes que entrega el Ministerio de Salud Pública.

El ministro del Ambiente Ariel Oviedo, por su parte, advirtió en la ocasión que “el dengue es una enfermedad que no conoce de colores, de clases sociales, de religión. Le afecta a cualquiera en nuestro país. Y si no lo combatimos entre los siete millones de paraguayos, no vamos a poder vencerlo”.

Durante la minga también se intervino las abandonadas instalaciones del Club Cerro Corá, donde se observaban altas malezas, pozos con mucha basura que acumulaban agua en su interior, donde se procedió a cortar los yuyos y eliminar cualquier recipiente que pueda propiciar la aparición del insecto transmisor. “La ciudad está muy abandonada. Pero vamos a revertir eso y reducir esos índices de infestación”, concluyó Nidia López.